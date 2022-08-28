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В Ливии в вооруженных столкновениях погибли 12 человек, десятки пострадали

В Ливии в вооруженных столкновениях погибли 12 человек, десятки пострадали В ливийской столице Триполи 12 человек погибли и 87 получили ранения в столкновениях между формированиями политиков, претендующих на власть в стране.
Другие страны
28 августа 2022 г. 06:12
В Ливии в вооруженных столкновениях погибли 12 человек, десятки пострадали

В ливийской столице Триполи 12 человек погибли и 87 получили ранения в столкновениях между формированиями политиков, претендующих на власть в стране.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Аль-Арабия.

По данным телеканала, бои идут между военной группировкой, которая поддерживает Фатхи Башгу, назначенного парламентом страны премьер-министром, и группировкой, поддерживающей действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу.

Отмечается, что он отказался передавать власть до президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке Liviyada silahlı toqquşmalarda azı 12 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

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