В Ливии в результате конфликта за месяц погибли более 370 человек

Более 370 человек в Ливии погибли, еще 1822 пострадали в результате конфликта между армией маршала Халифы Хафтара и правительством в ливийском Триполи к началу мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.