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    В Ливии в ходе столкновений погибли 13 человек

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В ливийской столице Триполи в результате вооружённых столкновений погибли не менее 13 человек, ещё 52 получили ранения. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Минздрава правительства нацсогласия Ливии.

    В министерстве призвали стороны конфликта не нарушать международное гуманитарное право и не мешать работе медиков.

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