В Ливии в ходе столкновений погибли 13 человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В ливийской столице Триполи в результате вооружённых столкновений погибли не менее 13 человек, ещё 52 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Минздрава правительства нацсогласия Ливии.

В министерстве призвали стороны конфликта не нарушать международное гуманитарное право и не мешать работе медиков.