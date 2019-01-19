В Ливии в ходе столкновений погибли 13 человек

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В ливийской столице Триполи в результате вооружённых столкновений погибли не менее 13 человек, ещё 52 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Минздрава правительства нацсогласия Ливии.
В министерстве призвали стороны конфликта не нарушать международное гуманитарное право и не мешать работе медиков.
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