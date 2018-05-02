В Ливии террористы напали на штаб-квартиру избиркома, 11 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число жертв атаки террористов на штаб центральной избирательной комиссии Ливии возросло до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минздраве страны.

Как отметило ведомство, еще как минимум два человека получили ранения, среди них женщина, которая сейчас находится в стабильном состоянии.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в Триполи.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.

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По меньшей мере три человека погибли при нападении террористов, среди которых были смертники, на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал "218".

"По меньшей мере три человека погибли при нападении боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии. Смертники подорвали на себе пояса с взрывчаткой внутри здания", — заявил в эфире телеканала председатель избиркома Саид аль-Кудаби.

Телеканал отмечает, что силам быстрого реагирования удалось задержать нескольких нападавших.