В Ливии создали комитет по перемирию в Триполи

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Президентский совет, выступающий в качестве главнокомандующего ливийскими ВС на западе страны, создали комитет по перемирию для поддержания режима прекращения огня в столице.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Президентский совет, выступающий в качестве главнокомандующего ливийскими ВС на западе страны, создали комитет по перемирию для поддержания режима прекращения огня в столице.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице Миссии в соцсети Х.

"Создание комитета во главе с начштаба ливийской армии генерал-майором Мухаммедом аль-Хаддадом отражает приверженность всех сторон недопущению дальнейшей эскалации и обеспечению соблюдения своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении МООНПЛ.

Миссия также выразила обеспокоенность "в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в ходе вспыхнувшего на прошлой неделе насилия", и призывала "к немедленному, постоянному и безоговорочному прекращению огня".