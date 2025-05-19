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В Ливии создали комитет по перемирию в Триполи

В Ливии создали комитет по перемирию в Триполи Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Президентский совет, выступающий в качестве главнокомандующего ливийскими ВС на западе страны, создали комитет по перемирию для поддержания режима прекращения огня в столице.
Другие страны
19 мая 2025 г. 04:33
В Ливии создали комитет по перемирию в Триполи

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Президентский совет, выступающий в качестве главнокомандующего ливийскими ВС на западе страны, создали комитет по перемирию для поддержания режима прекращения огня в столице.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице Миссии в соцсети Х.

"Создание комитета во главе с начштаба ливийской армии генерал-майором Мухаммедом аль-Хаддадом отражает приверженность всех сторон недопущению дальнейшей эскалации и обеспечению соблюдения своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении МООНПЛ.

Миссия также выразила обеспокоенность "в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в ходе вспыхнувшего на прошлой неделе насилия", и призывала "к немедленному, постоянному и безоговорочному прекращению огня".

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