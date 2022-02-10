В Ливии совершили покушение на премьер-министра

Автомобиль премьера Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли в ливийской столице Триполи, он не пострадал.

Автомобиль премьера Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли в ливийской столице Триполи, он не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на ливийские источники.

Высокопоставленный источник подтвердил, что Дбейба не пострадал. Покушение было совершено в среду вечером в центре Триполи, когда премьер возвращался в свой дом.

В четверг Палата представителей (парламент) Ливии проголосует по кандидатуре нового премьер-министра страны, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба заявил, что не намерен передавать власть до президентских выборов.

Из семи поданных обращений парламентарии в понедельник утвердили кандидатуры двух ливийских политиков: бывшего главу МВД Правительства национального согласия Фатхи Башагу и бизнесмена Халеда Бибаса.