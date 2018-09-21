В Ливии произошли вооруженные столкновения, 11 человек погибли

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли, более 30 человек получили ранения в результате вооруженных столкновений между противоборствующими группировками в столице Ливии Триполи.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, большинство погибших гражданские лица.

Как информировало министерство здравоохранения, общее число жертв стычек в ливийской столице, которые начались в конце августа, составляет на сегодняшний день 96 человек. Среди них - десятки мирных жителей.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и кабинет на востоке страны, который поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. До сих пор попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения не принесли результатов.