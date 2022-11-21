В Ливии проходят антигреческие выступления

В Ливии проходят протесты против Греции после дипломатического инцидента с визитом греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Триполи.

В Ливии проходят протесты против Греции после дипломатического инцидента с визитом греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Триполи.

Как передает Report, об этом сообщает газета Та Неа .

"Ливия сохраняет напряженность в отношениях с Грецией, так как сегодня в Триполи была организована демонстрация против нашей страны и министра иностранных дел Никоса Дендиаса, участники которой несли плакаты даже на греческом языке", - пишет газета.

На фотографиях демонстранты держат плакаты с фотографией Дендиаса и лозунгами "Ливия хочет мира, Греция поддерживает войну", "Дендиас в союзе с военными преступниками", "Дендиас, твои руки обагрены кровью", "Интересы Ливии превыше всего", "Мы будем защищать наши морские границы кровью".

Отметим, что дипломатический инцидент произошел 17 ноября. Дендиас прилетел в Триполи с необъявленным визитом, но не стал выходить из самолета, поскольку его встречала министр иностранных дел временного правительства Ливии Наджля Манкуш. До этого она подписала с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, которое Греция считает незаконным. По сообщению МИДа Греции, визит Дендиаса был отменен из-за нарушения договоренностей о том, что не будет встречи с ливийским министром иностранных дел.