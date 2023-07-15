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В Ливии прекратили производство на двух крупнейших месторождениях нефти

В Ливии прекратили производство на двух крупнейших месторождениях нефти Производство сырья на двух крупнейших нефтяных месторождениях в Ливии - Эль-Филь и Эш-Шарара - остановлено из-за протестов представителей местных племен.
Другие страны
15 июля 2023 г. 17:45
В Ливии прекратили производство на двух крупнейших месторождениях нефти

Производство сырья на двух крупнейших нефтяных месторождениях в Ливии - Эль-Филь и Эш-Шарара - остановлено из-за протестов представителей местных племен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Al Hadath.

Как указали местные источники, "работа на месторождениях Эль-Филь и Эш-Шарара остановлена по требованию протестующих". Лидеры племен юго-восточного региона Ливии выступили с заявлением, указав, что действия протестующих вызваны задержанием экс-министра финансов Фараджа Буматари, ответственность за которое местные племена возлагают на Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

В пятницу несколько ливийских племен выступили с угрозами не только перекрыть несколько крупнейших нефтяных месторождений на юге страны, но и водопровод, по которому пресная вода поступает в столицу страны Триполи, если их требования по освобождению бывшего главы Минфина не будут выполнены.

Несмотря на заявления племен о прекращении работы месторождений на юго-востоке страны, Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation), в ведении которой находится производство нефти на Эль-Филь и Эш-Шарара, до сих пор не сделала никаких официальных заявлений по поводу ситуации на месторождениях, заблокированных представителями местных племен.

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