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В Ливии после 8-летнего перерыва открылось посольство Великобритании

В Ливии после 8-летнего перерыва открылось посольство Великобритании Посол Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл объявила об открытии посольства в Ливии после 8-летнего перерыва.
Другие страны
6 июня 2022 г. 06:12
В Ливии после 8-летнего перерыва открылось посольство Великобритании

Посол Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл объявила об открытии посольства в Ливии после 8-летнего перерыва.

Как передает Report, посол Херндалл в своем сообщении в социальной сети Twitter оценила открытие посольства как "доказательство решимости Великобритании продолжать работу с ливийцами и Организацией Объединенных Наций для достижения прочного решения в Ливии".

Посол Великобритании заявила, что отношения между Великобританией и Ливией исторически глубоки и постоянны.

Великобритания закрыла свои дипломатические представительства в Ливии в августе 2014 года после того, как в стране разгорелась гражданская война.

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