 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Ливии похищены два сотрудника сербского посольства

    Похищены связист Сладжана Станкович и водитель Йовица Степич

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Два сотрудника посольства Сербии в Ливии похищены в городе Сабрат.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Сербии.

    Как уточнили в ведомстве, похищены связист Сладжана Станкович и водитель Йовица Степич. Министерство иностранных дел уже оповестило службы безопасности.

    "Министерство иностранных дел Сербии делает все, чтобы в сложной ситуации на месте обеспечить безопасное возвращение наших граждан", - заверило МИД Сербии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi