О нас
Report Georgia

В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета

В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета Халед Мишри переизбран на третий срок на посту главы Высшего государственного совета Ливии – консультативного органа, заседающего в Триполи.
Другие страны
12 июля 2020 г. 19:59
В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета

Халед Мишри переизбран на третий срок на посту главы Высшего государственного совета Ливии – консультативного органа, заседающего в Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы совета в Facebook.

«Высший государственный совет провел сегодня, в воскресенье, свое 54-е заседание, которое было посвящено избранию главы совета в демократической обстановке. Халед Мишри победил в первом раунде (выборов – ред.) на пост главы совета, получив 73 голоса из 132. Мухаммед Абу Синнина получил 36 голосов, Наджи Мухтар Али – 14, Наима аль-Хами – 2, Сулейман Зуби – 1", - написали в Facebook.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
12 июля 2020 г. 18:31
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом
12 июля 2020 г. 16:55
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
12 июля 2020 г. 14:21
В мире от коронавируса вылечились более 7 млн. человек
В мире от коронавируса вылечились более 7 млн. человек
12 июля 2020 г. 11:23
В Германии COVID-19 заразились около 200 тыс. человек
В Германии COVID-19 заразились около 200 тыс. человек
12 июля 2020 г. 09:44
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
12 июля 2020 г. 09:33
В Мексике число случаев заболевания COVID-19 превысило 295 тыс.
В Мексике число случаев заболевания COVID-19 превысило 295 тыс.
12 июля 2020 г. 08:58
Трамп пообещал бороться за Венесуэлу и Кубу
Трамп пообещал бороться за Венесуэлу и Кубу
12 июля 2020 г. 07:36
В США застрелили двоих полицейских
В США застрелили двоих полицейских
12 июля 2020 г. 05:30
Названо число заразившихся коронавирусом в США за сутки
Названо число заразившихся коронавирусом в США за сутки
12 июля 2020 г. 04:23

Последние новости

19:59
В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета Другие страны
19:50
МИД Азербайджана: Всю ответственность несет Армения Нагорно-карабахский конфликт
19:11
Минобороны: Никакой потери территории не произошло Нагорно-карабахский конфликт
18:52
Помощник Президента: Армянская сторона не приобрела какую-либо территорию Нагорно-карабахский конфликт
18:31
Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом Другие страны
18:07
На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана вспыхнул пожар В регионе
17:56
В Азербайджане число инфицированных коронавирусом превысило 24 тыс. Внутренняя политика
17:48
Министерство обороны: Противник отброшен назад, понеся потери Нагорно-карабахский конфликт
17:44
В республике проведено более 568  тыс. тестов на коронавирус Внутренняя политика
17:36
В Азербайджане еще 520 человек заразились COVID-19, 8 скончались Внутренняя политика
17:29
ФотоВ Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса Здравоохранение
17:13
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие Происшествия
16:55
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны
16:21
Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию, есть потери Нагорно-карабахский конфликт
16:07
Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде Социальная защита