В Ливии освобожден из тюрьмы "хранитель секретов" Каддафи

Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, личный секретарь и глава бюро информации Муаммара Каддафи был "освобожден вместе с другими политическими заключенными, которые полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда".
Ахмед Рамадан считался одним из самых приближенных соратников лидера Ливийской Джамахирии. Рядом с ливийским полковником он проработал начиная с его прихода к власти в 1969 году и вплоть до падения его режима в 2011 году. Мужчину за глаза нередко называли "ящиком с секретами Муаммара Каддафи".