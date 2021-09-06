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В Ливии освобожден из тюрьмы "хранитель секретов" Каддафи

В Ливии освобожден из тюрьмы "хранитель секретов" Каддафи Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана.
Другие страны
6 сентября 2021 г. 20:09

Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, личный секретарь и глава бюро информации Муаммара Каддафи был "освобожден вместе с другими политическими заключенными, которые полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда".

Ахмед Рамадан считался одним из самых приближенных соратников лидера Ливийской Джамахирии. Рядом с ливийским полковником он проработал начиная с его прихода к власти в 1969 году и вплоть до падения его режима в 2011 году. Мужчину за глаза нередко называли "ящиком с секретами Муаммара Каддафи".

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