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В Ливии освободили судно, на котором находился наш соотечественник

В Ливии освободили судно, на котором находился наш соотечественник Сторонники Халифы Хафтара освободили турецкий сухогруз Mabrooka, следовавший под флагом Ямайки в порт Мисрата
Другие страны
11 декабря 2020 г. 08:19
В Ливии освободили судно, на котором находился наш соотечественник

Сторонники Халифы Хафтара освободили турецкий сухогруз Mabrooka, следовавший под флагом Ямайки в порт Мисрата.

Как передает Report, сухогруз с грузом медицинской помощи был задержан у берегов Ливии 5 декабря.

На борту судна находились 17 членов экипажа, в том числе девять граждан Турции, семеро – Индии, и один – Азербайджана.

Восьмого декабря официальный представитель главаря незаконных формирований с востока Ливии - Ахмед аль-Мисмари сообщил в соцсетях, что сухогруз Mabrooka, нарушил границы зоны, "запрещенной для судоходства" и поэтому отбуксирован в порт Рас эль-Халил. Генерал сообщил также, что представители ВМС армии Хафтара приблизились к судну на шлюпке и взошли на борт. Судно перевозило лекарственные препараты, которые должно было доставить в Мисрату.

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