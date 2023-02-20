В Ливии освободили главу службы внутренней безопасности Муаммара Каддафи

Бывший соратник ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011), руководивший службой внутренней безопасности страны, Абдалла Мансур освобожден из тюрьмы в Триполи.

Бывший соратник ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011), руководивший службой внутренней безопасности страны, Абдалла Мансур освобожден из тюрьмы в Триполи.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал AlHadath .

По его данным, в отношении бывшего функционера ливийского режима было издано распоряжение об освобождении от тюремного заключения по состоянию здоровья.

Премьер-министр Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба поблагодарил генерального прокурора и военную прокуратуру за усилия, предпринятые для освобождения Мансура. "Призываю всех ливийцев поддержать усилия по примирению, направленные на устранение несправедливости в отношении каждого", - написал Дбейба в Twitter.

По сообщению новостного портала Ean Libya, бывший соратник Каддафи после освобождения направился в Нигер, откуда был экстрадирован в Ливию в 2014 году.