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    В Ливии обнаружили тела пропавших журналистов

    Ливийские военные обвинили в убийстве боевиков группировки Исламское государство

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пятеро тележурналистов из Ливии были найдены убитыми через восемь месяцев после исчезновения.

    Report со ссылкой на Би-би-си информирует, что ливийские военные обвинили в убийстве боевиков группировки "Исламское государство". Сообщается, что тела журналистов с перерезанным горлом были обнаружены неподалеку от города Байда на востоке страны.

    Они исчезли после освещения инаугурации местного парламента в городе Тобрук. Они направлялись домой в Бенгази через город Дерна, который контролируется джихадистами.

    В конце января боевики ИГ убили японского журналиста Кэндзи Гото, после того как японские власти отказались заплатить за него выкуп.

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