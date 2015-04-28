В Ливии обнаружили тела пропавших журналистов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пятеро тележурналистов из Ливии были найдены убитыми через восемь месяцев после исчезновения.

Report со ссылкой на Би-би-си информирует, что ливийские военные обвинили в убийстве боевиков группировки "Исламское государство". Сообщается, что тела журналистов с перерезанным горлом были обнаружены неподалеку от города Байда на востоке страны.

Они исчезли после освещения инаугурации местного парламента в городе Тобрук. Они направлялись домой в Бенгази через город Дерна, который контролируется джихадистами.

В конце января боевики ИГ убили японского журналиста Кэндзи Гото, после того как японские власти отказались заплатить за него выкуп.