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В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи

В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи Министры в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии один за другим подают прошения об отставке на фоне нарастающих протестов в Триполи.
Другие страны
17 мая 2025 г. 02:22
В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи

Министры в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии один за другим подают прошения об отставке на фоне нарастающих протестов в Триполи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, министр экономики и торговли Мохамед аль-Хавидж, министр местного самоуправления Бадр Эддин аль-Туми и министр жилищного строительства Абу Бакр аль-Гави подали в отставку.

В центре Триполи в эти минуты собрались тысячи протестующих, требующих отставки ПНЕ.

Обстановка в Триполи обострилась вечером в понедельник, когда на юге столицы начались столкновения между 444-й боевой бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Причиной эскалации стала гибель руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли.

Столкновения продолжались несколько часов, после чего Минобороны в ПНЕ объявило об успешном завершении операции по обеспечению безопасности в столице, а Дбейба обнародовал ряд решений, направленных на реструктуризацию служб безопасности в Триполи. Это решение вызвало недовольство и привело к новым столкновениям в столице. По данным ливийских СМИ, только за одну ночь погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе мирные граждане, около 70 получили ранения.

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