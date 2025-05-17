В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи

В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи

Министры в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии один за другим подают прошения об отставке на фоне нарастающих протестов в Триполи.

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