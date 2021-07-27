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В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали

В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали,.
Другие страны
27 июля 2021 г. 16:18
В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали

Вооруженные люди совершили нападение на тюрьму в ливийском городе Бени-Валид, ряд заключенных сбежали,.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливийское агентство AAC со ссылкой на источники.

Согласно источникам, нападение совершили несколько боевиков, предположительно, принадлежащих к вооруженным группировкам, действующим на западе Ливии. Сообщается, что ряд заключенных сбежали, кроме того, во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.

По информации ливийского телеканала 218, нападавшие связали охрану исправительного учреждения.

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