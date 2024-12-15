В Ливии на крупном НПЗ объявили ЧС из-за вооруженных столкновений

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила режим чрезвычайной ситуации на крупном нефтеперерабатывающем заводе в городе Эз-Завия, около которого произошли столкновения вооруженных группировок.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила режим чрезвычайной ситуации на крупном нефтеперерабатывающем заводе в городе Эз-Завия, около которого произошли столкновения вооруженных группировок.

Как передает Report, соответствующее заявление NOC опубликовала на своей странице в соцсети.

"Национальная нефтяная корпорация с сожалением объявляет о форс-мажорных обстоятельствах и чрезвычайной ситуации третьей максимальной степени после того, как рано утром в воскресенье ряд резервуаров нефтеперерабатывающего завода Эз-Завия подверглись серьезным повреждениям", - говорится в тексте.

NOC сообщила, что в результате попадания на территорию НПЗ артиллерийских снарядов вспыхнули пожары. По информации корпорации, сотрудники охраны предприятия смогли взять огонь под контроль. В результате инцидента никто не пострадал.