В Ливии между кланами вспыхнула перестрелка, погибли семь человек

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами столкновений, вспыхнувших между кланами в ливийском городе Сабха, стали не менее семи человек, 25 человек получили ранения, сообщил Report со ссылкой на РИА Новости.

Город Сабха с населением около 100 тыс. человек расположен в юго-западной части Ливии. Отношения между кланами и племенами в Ливии остаются напряженными после свержения лидера страны Муамара Каддафи в 2011 году.

"Погибли семь человек, 25 ранены, включая тяжелые случаи, которые нуждаются в срочных операциях", - сказал глава муниципалитета Хамед аль-Хаяли, отметив, что бои продолжаются на нескольких улицах в городе. Конкретные причины вспыхнувшего конфликта он не уточнил.

Он отметил, что местные власти вместе со старейшинами пытаются убедить стороны прекратить насилие как можно скорее.