В Ливии армия Хафтара отразила наступление на аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара отразила наступление сил правительства национального согласия (ПНС) на аэропорт Триполи.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

По его словам, в результате наступления погибли 15 "боевиков группировки", включая шестерых наёмников из Чада.

Ранее сообщалось, что воздушные силы ЛНА нанесли удары по ряду позиций в Триполи и уничтожили оперативный штаб ПНС Ливии, который возглавлял Усама аль-Джуваили.