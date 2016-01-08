В Ливии 6 человек погибли, около 40 получили ранения

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ 6 человек погибли, около 40 получили ранения при взрыве в ливийском городе Рас-Лануф.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, среди погибших также есть ребенок.

Взрыв произошел на въезде в город, когда смертник на автомобиле, начиненной взрывчаткой, подорвал себя. Более 40 человек получили при этом ранения. Кроме того, произошло возгорание крупного нефтяного резервуара.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство", которые накануне также совершили теракт возле полицейской академии города Злитен, жертвами которого стали около 70 человек.