В Ливии 150 детей отравились из-за загрязнения воды после наводнений

По меньшей мере 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями.

По меньшей мере 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил министр окружающей среды в Правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир.

"Грязь попала в колодцы в Дерне после повышения уровня воды", - заявил он телеканал.

"Число случаев отравления детей загрязненной водой возросло до 150", - отметил министр. Он добавил, что власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев.

"Катастрофа в Дерне беспрецедентна, и ситуация находится за пределами наших возможностей", - подчеркнул Мунир. "Мы призываем страны мира срочно оказать помощь", - подчеркнул министр, уточнив, что усилия необходимо сосредоточить на решении проблем, связанных с питьевой водой и транспортом.