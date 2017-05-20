В Ливии 141 человек стали жертвами атаки на авиабазу

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Представитель ливийской национальной армий под командованием Халифы Хафтара Ахмад Аль-Месмари заявил, что 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс

"Солдаты возвращались с военного парада. Они были безоружны. Большинство из них погибли", — цитирует агентство слова Аль-Месмари.

По его словам, среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.