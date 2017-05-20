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    В Ливии 141 человек стали жертвами атаки на авиабазу

    Cреди жертв атаки также были мирные жители© FOTO: Mikle1.livejournal.com

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Представитель ливийской национальной армий под командованием Халифы Хафтара Ахмад Аль-Месмари заявил, что 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс

    "Солдаты возвращались с военного парада. Они были безоружны. Большинство из них погибли", — цитирует агентство слова Аль-Месмари.

    По его словам, среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.

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