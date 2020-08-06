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В Ливане заявили об отсутствии средств справиться с последствиями взрыва

В Ливане заявили об отсутствии средств справиться с последствиями взрыва Ливан не располагает достаточными финансовыми возможностями для того, чтобы справиться с последствиями взрыва в Бейруте
Другие страны
6 августа 2020 г. 13:07

Ливан не располагает достаточными финансовыми возможностями для того, чтобы справиться с последствиями взрыва в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр экономики и торговли Ливана Рауль Нехме в комментарии телеканалу Sky News Arabia.

"У Ливана нет финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва. Мы просим помощи международного сообщества. Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона", - заявил Нехме.

Он также добавил, что "единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом".

Вместе с тем, по мнению экспертов, начало масштабных восстановительных и строительных работ вряд ли поспособствует перезапуску всей экономики Ливана. Как пишет газета The Wall Street Journal, это связано с ориентацией экономики Ливана на импорт, в том числе строительных материалов, а также с тем, что взрывом был разрушен ключевой объект инфраструктуры, обслуживавший импорт.

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