В Ливане заявили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков
- 15 сентября, 2025
- 14:12
В Ливане заявили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, поставлявшую наркотики в Саудовскую Аравию, Турцию и даже Австралию.
Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, подробности операции представил глава МВД Ливана Ахмад аль-Хаджар.
По его словам, преступная сеть была разоблачена при попытке поставить гашиш и каптагон в Саудовскую Аравию. Группировка имела контакты также в Турции и Австралии, и планировала наладить поставки в Иорданию.
В ходе операции были арестованы глава сети и несколько других участников. Всего изъято 6,5 млн таблеток каптагона и 720 кг гашиша, которые готовились отправить в Саудовскую Аравию.
