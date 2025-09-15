Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Ливане заявили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 14:12
    В Ливане заявили о ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, поставлявшую наркотики в Саудовскую Аравию, Турцию и даже Австралию.  

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, подробности операции представил глава МВД Ливана Ахмад аль-Хаджар.

    По его словам, преступная сеть была разоблачена при попытке поставить гашиш и каптагон в Саудовскую Аравию. Группировка имела контакты также в Турции и Австралии, и планировала наладить поставки в Иорданию.

    В ходе операции были арестованы глава сети и несколько других участников. Всего изъято 6,5 млн таблеток каптагона и 720 кг гашиша, которые готовились отправить в Саудовскую Аравию.

    Ливан Саудовкая Аравия контрабанда ликвидация наркотики

