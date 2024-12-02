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В Ливане за год конфликта были повреждены или разрушены более 15,6 тыс. домов

В Ливане за год конфликта были повреждены или разрушены более 15,6 тыс. домов Более 15,6 тыс. зданий были повреждены или разрушены на юге Ливана за год боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболлах".
Другие страны
2 декабря 2024 г. 08:37
В Ливане за год конфликта были повреждены или разрушены более 15,6 тыс. домов

Более 15,6 тыс. зданий были повреждены или разрушены на юге Ливана за год боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Ливане.

По оценкам исследователей из Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), которые изучили спутниковые снимки семи районов провинций Эн-Набатия и Южный Ливан, в результате боевых действий образовалось более 8 млн тонн обломков зданий.

"Всего 15 633 здания были частично или полностью разрушены (6,6% от довоенного числа). Больше всего пострадали Марджаюн, Бинт-Джубайль и Сур", - указывается в документе.

Напомним, что соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Livanda münaqişə ili ərzində 15,6 mindən çox ev zədələnib və ya dağılıb

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