В Ливане за год конфликта были повреждены или разрушены более 15,6 тыс. домов

В Ливане за год конфликта были повреждены или разрушены более 15,6 тыс. домов

Более 15,6 тыс. зданий были повреждены или разрушены на юге Ливана за год боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболлах".

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Более 15,6 тыс. зданий были повреждены или разрушены на юге Ливана за год боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболлах". Как передает Report , об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Ливане. По оценкам исследователей из Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), которые изучили спутниковые снимки семи районов провинций Эн-Набатия и Южный Ливан, в результате боевых действий образовалось более 8 млн тонн обломков зданий. "Всего 15 633 здания были частично или полностью разрушены (6,6% от довоенного числа). Больше всего пострадали Марджаюн, Бинт-Джубайль и Сур", - указывается в документе. Напомним, что соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram