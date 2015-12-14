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    В Ливане взят под стражу сын Каддафи - Ганнибал

    Ордер на его арест выдан ливанским судом после проведенного допроса

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Проживающий в эмиграции 40-летний Ганнибал Каддафи - сын покойного ливийского лидера Муамара Каддафи - взят под стражу в Ливане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Ан-Нахар".

    По ее сведениям, ордер на его арест выдан ливанским судом после проведенного допроса. Ганнибал обвинен в сокрытии информации о пропавшем в Ливии в 1978 году имаме Мусе Садре и двух его спутниках.

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