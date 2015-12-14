В Ливане взят под стражу сын Каддафи - Ганнибал

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Проживающий в эмиграции 40-летний Ганнибал Каддафи - сын покойного ливийского лидера Муамара Каддафи - взят под стражу в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Ан-Нахар".

По ее сведениям, ордер на его арест выдан ливанским судом после проведенного допроса. Ганнибал обвинен в сокрытии информации о пропавшем в Ливии в 1978 году имаме Мусе Садре и двух его спутниках.