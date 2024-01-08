В Ливане в результате удара Израиля погиб командир подразделения "Хезболла"

В результате израильского удара по южному Ливану в понедельник погиб старший командир элитного подразделения "Хезболлы" "Аль-Радван".
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источники опознали его как Виссам аль-Тавиля, заместителя начальника подразделения сил "Аль-Радван". По их информации, он и еще один боец "Хезболлы" были убиты, когда их машина была подбита во время удара по ливанской деревне Мадждал-Сельм.
Как отмечает Reuters, более 130 членов "Хезболла" погибли с 7 октября в Ливане.