В Ливане разрастается топливный кризис

В Ливане врачи прекратили работу в знак протеста против экономического кризиса и дефицита топлива в стране.

В Ливане врачи прекратили работу в знак протеста против экономического кризиса и дефицита топлива в стране.

Как передает Report со ссылкой на местное информагентство NNA, акция прошла в городе Эль-Хирмиль на северо-востоке Ливана.

В совместном заявлении участников акции говорится, что в связи с топливным кризисом врачи с трудом добираются до больниц, а призывы к властям остались без ответа.

В заявлении отмечено, что в кратчайшие сроки к акции присоединятся и врачи из окрестных регионов, что может негативно сказаться на системе здравоохранения.

Участники акции призвали местные власти обеспечить врачам доступ к топливу.

Экономический и политический кризис в Ливане в 2020 году принял угрожающие масштабы.

Девальвация национальной валюты, инфляция и безработица привели к повальному недовольству жителей ближневосточной страны, где государственный долг превысил отметку 90 млрд долларов США.