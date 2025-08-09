В Ливане произошел взрыв боеприпасов, есть погибшие

По меньшей мере шесть военнослужащих ливанской армии погибли при взрыве боеприпасов в окрестностях города Тир на юге страны.

По меньшей мере шесть военнослужащих ливанской армии погибли при взрыве боеприпасов в окрестностях города Тир на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

По его данным, детонация произошла, когда подразделение инженерных войск проводило операцию по демонтажу склада с оружием, принадлежащего милиции "Хезболлах".

Объект находился в подземном укрытии в районе Вади-Зыбкин. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, которые забирают солдат, получивших ранения.