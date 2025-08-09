О нас

В Ливане произошел взрыв боеприпасов, есть погибшие

В Ливане произошел взрыв боеприпасов, есть погибшие По меньшей мере шесть военнослужащих ливанской армии погибли при взрыве боеприпасов в окрестностях города Тир на юге страны.
Другие страны
9 августа 2025 г. 16:23
В Ливане произошел взрыв боеприпасов, есть погибшие

По меньшей мере шесть военнослужащих ливанской армии погибли при взрыве боеприпасов в окрестностях города Тир на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

По его данным, детонация произошла, когда подразделение инженерных войск проводило операцию по демонтажу склада с оружием, принадлежащего милиции "Хезболлах".

Объект находился в подземном укрытии в районе Вади-Зыбкин. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, которые забирают солдат, получивших ранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Livanda silah anbarında partlayış olub, 6 hərbçi ölüb

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi