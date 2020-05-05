​В Ливане продлили режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Ливана на заседании приняло решение продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) до 24 мая.

Как передает Report, об этом сообщается в полученной РИА Новости копии постановления кабинета министров.

Принято решение "продлить гражданскую мобилизацию, которая была объявлена постановлением 2020/6296, с 11 до 24 мая 2020 года", - написано в документе.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб, обращаясь к правительству, отметил, что в стране существует реальная угроза второй, более сильной, вспышки коронавируса. В связи с чем компетентные органы должны принять все необходимые меры по контролю за выполнением гражданами предписанных властями мер в рамках режима ЧС.

"Сегодня мы приняли решение продлить состояние гражданской мобилизации с официальным частичным послаблением. В то же время некоторые граждане сильно нарушают принятые меры, как будто режим гражданской мобилизации окончен. По данным на сегодня, проблема распространения коронавируса еще не решена. Наоборот, мы опасаемся, что в эти дни вирус может начать распространятся с большей силой из-за расслабленности людей", - сказал Дияб.

Ранее Высший совет по безопасности Ливана во главе с президентом страны Мишелем Ауном выступил с рекомендацией к правительству о продлении режима ЧС сроком на две недели.