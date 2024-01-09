В Ливане при ударе БПЛА Израиля погиб один из командиров "Хезболлах"

Командир военно-воздушного подразделения организации "Хезболлах" Али Хусейн Бурджи погиб при атаке израильского беспилотника на юге Ливана.

Командир военно-воздушного подразделения организации "Хезболлах" Али Хусейн Бурджи погиб при атаке израильского беспилотника на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Бурджи находился в машине, по которой был нанесен удар в поселке Хирбет-Сильм.

Это произошло в момент, когда сотни сторонников "Хезболлах" собрались в Хирбет-Сильме на траурный митинг в связи с похоронами одного из командиров диверсионного крыла "Радван" Висама Хасана ат-Тавиля, погибшего 8 января в результате удара израильского беспилотника.

По информации портала, Бурджи ранее возглавлял силы быстрого реагирования, которые сражались на стороне сирийской армии против бандформирований в провинции Идлиб. В Южном Ливане он был ответственным за запуски беспилотных летательных аппаратов при проведении операций против израильской армии.