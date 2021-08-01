В Ливане при стрельбе на похоронах погибли несколько человек

Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута и спровоцированных этим столкновений.

Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута и спровоцированных этим столкновений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армии Ливана в Twitter .

"Во время похорон в районе Халде вооруженные люди открыли огонь по похоронной процессии, что привело к столкновениям, в результате которых погибли и были ранены несколько граждан и один военнослужащий", - отмечается в сообщении.

Армия Ливана уточнила, что развернула дополнительные подкрепления в этом районе, которые начали пешее патрулирование. Армейское командование предупредило, что будет стрелять по любому человеку с оружием, который окажется на дороге в районе Халде, и по любому, кто попытается открыть огонь из любого другого места.

Корреспондент ТАСС с места событий сообщает, что в результате столкновений по меньшей мере погибли пять человек.