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В Ливане при стрельбе на похоронах погибли несколько человек

В Ливане при стрельбе на похоронах погибли несколько человек Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута и спровоцированных этим столкновений.
Другие страны
1 августа 2021 г. 21:40
В Ливане при стрельбе на похоронах погибли несколько человек

Несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения в результате обстрела похоронной процессии в районе Халде к югу от ливанской столицы Бейрута и спровоцированных этим столкновений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армии Ливана в Twitter.

"Во время похорон в районе Халде вооруженные люди открыли огонь по похоронной процессии, что привело к столкновениям, в результате которых погибли и были ранены несколько граждан и один военнослужащий", - отмечается в сообщении.

Армия Ливана уточнила, что развернула дополнительные подкрепления в этом районе, которые начали пешее патрулирование. Армейское командование предупредило, что будет стрелять по любому человеку с оружием, который окажется на дороге в районе Халде, и по любому, кто попытается открыть огонь из любого другого места.

Корреспондент ТАСС с места событий сообщает, что в результате столкновений по меньшей мере погибли пять человек.

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Версия на азербайджанском языке Livanda baş verən atışmalarda bir neçə nəfər öldürülüb, xəsarət alanlar var

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