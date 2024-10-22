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В Ливане при применении ЦАХАЛ белого фосфора пострадали миротворцы ООН

В Ливане при применении ЦАХАЛ белого фосфора пострадали миротворцы ООН Объекты на израильско-ливанской границе, где были размещены миротворцы ООН, несколько раз подверглись ударам со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате применения израильскими силами зажигательных боеприпасов с белым фосфором пострадали 15 мир
Другие страны
22 октября 2024 г. 17:31
В Ливане при применении ЦАХАЛ белого фосфора пострадали миротворцы ООН

Объекты на израильско-ливанской границе, где были размещены миротворцы ООН, несколько раз подверглись ударам со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате применения израильскими силами зажигательных боеприпасов с белым фосфором пострадали 15 миротворцев.

Как передaет Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская Financial Times.

Издание ссылается на данные конфиденциального отчета, подготовленного одной из стран, чьи военнослужащие входят в состав Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). В отчете упомянуто больше десятка инцидентов, в ходе которых миротворцы подвергались атакам ЦАХАЛ. Среди прочего сообщается о повреждении нескольких объектов, используемых миротворцами, а также проникновении израильских военных, применявших силу, на территорию базы ЮНИФИЛ.

Представители сил назвали происходящее "вопиющим нарушением международного права". Израильское военное руководство, ранее отвергшее обвинения в осуществлении целенаправленных ударов по позициям ЮНИФИЛ, не ответило на запрос FT прокомментировать ситуацию.

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