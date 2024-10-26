В Ливане при израильском ударе по центру спасения погиб парамедик

Израильская авиация нанесла удар по центру спасения на юге Ливана, один парамедик погиб.

Израильская авиация нанесла удар по центру спасения на юге Ливана, один парамедик погиб.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в субботу.

"Вражеская авиация нанесла удар по центру спасения в поселении Базурия на юге Ливана. Один парамедик получил ранения, еще пять человек, включая троих спасателей, получили ранения", - написано в заявлении.

С начала израильской операции в октябре прошлого года в Ливане погибли 164 парамедика, ранения получили 275 спасателя.