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    В Ливане похищен гражданин Саудовской Аравии, за его жизнь требуют миллион долларов

    Посольство Саудовской Аравии в Ливане сотрудничает с местными службами безопасности и полицией для скорейшего освобождения похищенного

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 32-летний гражданин Саудовской Аравии Абд аль-Шамрауи похищен в Ливане. Как сообщает Report со ссылкой на "Аль-Арабийа", похитители, связавшиеся с семьей аль-Шамрауи, потребовали выкуп в размере миллиона долларов.

    Мужчина был похищен из дома в Аль-Акибе (район Кесерван). Об исчезновении аль-Шамрауи сообщила его жена, гражданка Сирии, Фасила Азир.

    Посольство Саудовской Аравии в Ливане сотрудничает с местными службами безопасности и полицией, чтобы как можно быстрее найти и освободить похищенного.

    Накануне МИД Саудовской Аравии призвал поданных этой страны немедленно покинуть Ливан.

    "В связи с текущей обстановкой в Ливанской республике королевство Саудовская Аравия попросило своих подданных, находящихся в Ливане, покинуть его как можно скорее", - говорилось в заявлении МИД.

    МИД королевства также рекомендовал гражданам страны воздержаться в ближайшее время от поездок в Ливан.

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