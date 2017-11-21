В Ливане объявили полную боеготовность на границе с Израилем

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Командующий армией Ливана объявил "полную готовностью" на южных границах для предотвращения "угроз и нарушений со стороны израильской армии", сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Генерал армии Джозеф Аун призвал ливанских солдат проявить бдительность в вопросе исполнения 1701 резолюции ООН о "сохранении стабильности" на границе с Израилем.

Отметим, что ливанская армия несет ответственность за сохранение безопасности на своей стороне границы в соответствии с резолюцией, которая положила конец ливано-израильской войне 2006 года.