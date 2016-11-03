В Ливане назначен новый премьер-министр

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Ливанское правительство возглавит Саад аль-Харири.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, его кандидатуру предложил президент Ливана Мишель Аун. Предложенную главой государства кандидатуру одобрили 110 депутатов из 127, присутствовавших в зале заседания. Он является лидером прозападного движения "Аль-Мустакбаль".

"Хезболла", обычно настроенная враждебно к аль-Харири, не стала выдвигать альтернативного кандидата.

Бывший премьер-министр Ливана, глава оппозиции Саад аль-Харири заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада неизбежно.

Отметим, что он является сыном убитого 19 октября 2005 году в результате теракта премьер-министра Рафика аль-Харири. Вместе с его отцом во время теракта погибли еще двое человек.

Саад аль-Харири возглавлял правительство с 9 ноября 2009 года по 13 июня 2011 года. Сейчас он сменит на посту Таммама Салама, главу правительства с 6 апреля 2013 года. Саад аль-Харири родился 18 апреля 1970 года в Саудовской Аравии. Его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов. Его назначение связывают с выборами нового президента.

Напомним, что Ливан остался без президента в конце мая 2014 года. До избрания Мишеля Ауна было 45 безуспешных попыток выборов. М.Аун считается союзником группировки "Хезболла".