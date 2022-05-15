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В Ливане началось голосование по выборам депутатов однопалатного парламента

В Ливане началось голосование по выборам депутатов однопалатного парламента Голосование на выборах в однопалатный парламент началось в воскресенье в Ливане.
Другие страны
15 мая 2022 г. 09:21

Голосование на выборах в однопалатный парламент началось в воскресенье в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирательные участки (около 7 тыс) открылись в 07:00 по местному времени (08:00, бакинское время) и продолжат работу до 19:00 вечера.

В списки для голосования внесено 3,7 млн граждан старше 21 года. За 128 депутатских мест поведут борьбу 718 кандидатов, в том числе 118 женщин.

Выборы состоятся на основе пропорциональной избирательной системы, что позволит попасть в законодательный орган власти представителям всех основных религиозных общин. Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины маронитов, к которой принадлежит большинство местных христиан.

На выборах присутствуют около 200 иностранных наблюдателей.

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