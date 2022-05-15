В Ливане началось голосование по выборам депутатов однопалатного парламента

Голосование на выборах в однопалатный парламент началось в воскресенье в Ливане.
В списки для голосования внесено 3,7 млн граждан старше 21 года. За 128 депутатских мест поведут борьбу 718 кандидатов, в том числе 118 женщин.
Выборы состоятся на основе пропорциональной избирательной системы, что позволит попасть в законодательный орган власти представителям всех основных религиозных общин. Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины маронитов, к которой принадлежит большинство местных христиан.
На выборах присутствуют около 200 иностранных наблюдателей.