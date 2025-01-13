В Ливане начались консультации по кандидатуре нового премьера

Новый президент Ливана Жозеф Аун начнал парламентские консультации по вопросу назначения премьер-министра.

Новый президент Ливана Джозеф Аун начал парламентские консультации по вопросу назначения премьер-министра.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, цель консультаций - назначение премьер-министра для формирования правительства в условиях серьезного кризиса. Эти консультации проходят в рамках конституционных требований Ливана, где власть разделена по конфессиональному принципу (делением общества на религиозные общины). Согласно этим договоренностям премьером назначают представителя мусульманской общины.

СМИ пишут, что среди кандидатов на пост премьер-министра значатся нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати, депутат парламента Фуад Махзуми, выступающий против "Хезболлы", и Наваф Салам, председатель Международного суда в Гааге.

Напомним, что Джозеф Аун 9 января 2025 года был избран 14-ым президентом Ливана.