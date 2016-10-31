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    В Ливане избран новый президент спустя 29 месяцев

    За него проголосовали 83 из 128 депутатов

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Мишель Аун избран новым президентом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, на заседании ливанского парламента 31 октября новым президентом стал 81-летний политик. 

    Согласно информации, за него проголосовали 83 из 128 депутатов.

    Отметим, что Мишель Наим Аун родился в 1935 году в районе Харет-Храйк на юге Бейрута. Считается союзником группировки "Хизбуллах". Его поддерживает сын убитого премьер-министра Рафика Харири, считавшегося лидером прозападной "коалиции 14 марта", - Саад Аль-Харири. 

    Напомним, что с конца мая 2014 года в Ливане не было президента. В эту дату завершились полномочия президента Мишеля Сулеймана. До сегодняшнего дня было предпринято 45 попыток выбора нового президента, но все были безуспешными.

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