В Ливане избран новый президент спустя 29 месяцев

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Мишель Аун избран новым президентом.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, на заседании ливанского парламента 31 октября новым президентом стал 81-летний политик.

Согласно информации, за него проголосовали 83 из 128 депутатов.

Отметим, что Мишель Наим Аун родился в 1935 году в районе Харет-Храйк на юге Бейрута. Считается союзником группировки "Хизбуллах". Его поддерживает сын убитого премьер-министра Рафика Харири, считавшегося лидером прозападной "коалиции 14 марта", - Саад Аль-Харири.

Напомним, что с конца мая 2014 года в Ливане не было президента. В эту дату завершились полномочия президента Мишеля Сулеймана. До сегодняшнего дня было предпринято 45 попыток выбора нового президента, но все были безуспешными.