В Ливане изберут президента после 45 неудачных попыток

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 31 октября состоится заседание ливанского парламента, которое, как ожидается, поставит точку в ливанском политическом кризисе. Согласно всем прогнозам, Ливан вновь получит президента.

Как сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ, ожидается, что им станет ветеран ливанской политики Мишель Аун.

Аун – давний союзник группировки "Хизбалла". Однако его поддержал в качестве компромиссной кандидатуры и лидер прозападной Коалиции 14 марта Саад аль-Харири. 25 октября кандидат встретился с марронитским патриархом Бшарой и заручился поддержкой духовенства.

Напомним: Ливан остался без президента в конце мая 2014 года, когда истекли полномочия Мишеля Сулеймана. С тех пор было предпринято 45 попыток избрать нового главу государства, но все они потерпели неудачу.

Ливанский военный и политический деятель, генерал Мишель Наим Аун родился в 1935 году в южном пригороде Бейрута Харет-Храйке в небогатой, глубоко религиозной семье, по вероисповеданию — католик-маронит.