В Ливане из-за авиаударов за сутки погибли 63 человека

В Ливане за сутки в результате ударов израильских ВВС погибли 63 человека, пострадали 234.

В Ливане за сутки в результате ударов израильских ВВС погибли 63 человека, пострадали 234.

Как передает Report, об этом говорится в сводке, размещенной в соцсети X Центром по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана.

Согласно информации, наибольшее число жертв зафиксировано в южных регионах: в Сайде и Тире - 24 погибших и 85 раненых, в столице и Горном Ливане погибли 18 и 60 пострадали. В провинции Баальбек-Хермель в результате бомбардировок 11 погибших и 63 раненых, в долине Бекаа на востоке Ливана погибли 7, ранены 5 человек. В Набатии из-за авиаударов погибли 3 человека и 21 получили ранения.

Отмечается, что в целом с начала военной эскалации в октябре 2023 года в ходе израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов число погибших составило 2 546, раненых - 11 862 человека.