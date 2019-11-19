В Ливане демонстранты заблокировали здание парламента

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Сотни демонстрантов блокировали подъезды к зданию парламента в центре Бейрута, где должно пройти заседание.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", на дорогах сооружены баррикады.

Активисты не дают проехать автомобилям депутатов и пропускают только военный транспорт и машины скорой помощи. Им позволяют убедиться в том, что в спецтранспорте нет депутатов.

Депутат Али Амаар, прибывший к парламенту, заявил, что граждане вправе проводить митинг и отстаивать свои права.

Одну из колонн депутатов, попытавшуюся прорваться через баррикады, активисты забросали камнями. Охрана открыла огонь в воздух.

Отмечается, что часть депутатов смогли добраться до своих рабочих мест. Некоторые парламентарии отказались участвовать в сегодняшнем заседании, поддержав протест граждан.

На сегодня запланировано заседание парламента, на котором должен быть принят ряд законов, включая закон об общей амнистии, против которого выступают участники антиправительственных демонстраций. Граждане опасаются, что под амнистию попадут чиновники, замешанные в коррупционных схемах, и таким образом уйдут от ответственности.