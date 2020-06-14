​В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях

Столкновения между демонстрантами и армией в Триполи на севере Ливана привели к ранениям более 80 человек, включая двадцать военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Демонстрации во втором по величине городе Ливана третий день подряд перерастают в погромы и столкновения со стражами порядка и армией.

Участники волнений продолжают выходить на улицы, протестуя против ухудшения экономической ситуации в стране, действий правительства, нищеты и голода.

"В столкновениях вчера пострадали более 80 человек, включая двадцать военнослужащих", - пишет агентство.

Столкновения начались на площади Нур и в районе Таббана после того, как демонстранты начали громить магазины, частные и государственные учреждения. Несколько торговых рядов были сожжены после того, как их забросали бутылками с зажигательной смесью.

Армия смогла взять ситуацию под контроль ближе к утру воскресенья. На данный момент в Триполи ситуация спокойная, волнения прекращены.