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В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета.
Другие страны
4 января 2021 г. 05:46
В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД страны.

"В ночь празднования Нового года ряд граждан стрелял в воздух, полностью проигнорировав закон и предупреждения службы внутренней безопасности. В этой связи в разных районах страны задержаны 34 человека", - говорится в заявлении.

Согласно коммюнике, имена задержанных представлены общественности, так как установить их личности удалось благодаря сообщениям сознательных граждан на горячую линию МВД. Служба внутренней безопасности имеет неопровержимые доказательства действий нарушителей в виде видеозаписей. Имена граждан, помогающих установлению личностей нарушителей, останутся анонимными согласно закону.

Ранее ливанские СМИ сообщали о гибели от шальной пули в районе Бекаа сирийской беженки и ранении еще трех человек, включая ребенка в разных районах страны. В Бейруте, согласно заявлению ливанской авиакомпании, от беспорядочной стрельбы в воздух повреждения получили три самолета.

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Версия на азербайджанском языке Livanda Yeni il gecəsi baş verən atışma ilə bağlı onlarla insan saxlanıldı

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