В Ливане банки прекратили обслуживание клиентов

Ливанские банки приостановили обслуживание своих клиентов из-за новой волны нападений со стороны недовольных вкладчиков

Ливанские банки приостановили обслуживание своих клиентов из-за новой волны нападений со стороны недовольных вкладчиков

Как передает Report , об этом Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в Twitter.

Согласно информации, двери банковских учреждений будут закрыты на неопределенный срок с 21 июля. Вызвано это мерами по обеспечению безопасности сотрудников и предотвращению материального ущерба.

Отметим, что 18 июля неизвестный человек ворвался с гранатой в филиал банка Credit Libanais в городе Шхим и потребовал вернуть ему $35 тыс. с замороженного счета, который был блокирован три года назад в связи с финансовым кризисом. Получив часть необходимой ему суммы для оплаты лечения, преступник сдался охранникам.

Аналогичные инциденты произошли 19 и 20 июля в Антельясе, Бейруте и Бинт-Джбейле. АЛБ потребовала от властей обеспечить защиту банковских офисов от нападений, но правительство не предприняло соответствующих мер.