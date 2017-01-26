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    В Ливане арестовали группу агентов израильской разведки

    Были арестованы двое граждан Ливана, палестинец со статусом беженца и двое граждан Непала

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудники ливанской Службы общей безопасности арестовали агентов, собиравших информацию на территории Ливана в пользу израильской разведки "Моссад".

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в распространенном для СМИ заявлении службы безопасности.

    "В рамках работ по пресечению шпионажа в пользу Израиля, а также мероприятий по разоблачению ячеек, принадлежащих врагу на территории Ливана. Были арестованы двое граждан Ливана, палестинец со статусом беженца и двое граждан Непала",- написано в коммюнике.

    В документе отмечено, что обвиняемые в ходе допроса признались, что передавали собранную информацию, связываясь по телефону с посольствами Израиля в Турции, Иордании, Великобритании и Непале.

    Также стало известно, что агенты из Непала вербовали представителей своей диаспоры в Ливане с целью сбора информации в пользу Израиля.

    "Оперативные мероприятия продолжаются с целью обнаружения и задержания оставшихся членов агентской сети",- говорится в документе.

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